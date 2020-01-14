РИАМО - 14 янв. Правительство Подмосковья и ООО «Прометей-Сити» подписали соглашение о предоставлении субсидии в целях компенсации понесенных затрат при создании инженерной инфраструктуры гостиничного комплекса, который инвестор построил в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как уточнил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, объем субсидии составит 49 миллионов рублей.

«В рамках реализации проекта была построена вторая очередь отеля Les Art Resort, которая обеспечит создание 238 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций проект составил 1 миллиард рублей. В рамках проекта создана качественная инфраструктура, которая повысит туристическую привлекательность городского округа Руза и Московской области», - подчеркнул Хромов.

Он добавил, что Подмосковье по итогам 2019 года вошло в тройку Национального туристического рейтинга, а турпоток в регион по итогам года вырос на 17,5% и достиг 22 миллионов человек.

«В поддержку развития туризма в регионе запущены сезонные программы «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». В области проводятся крупные фестивальные мероприятия – спортивные, исторические, творческие и другие. Открыты новые туристические маршруты, в том числе с привлечением соседних регионов», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья.

По его словам, все это вместе с мерами господдержки инвестиций обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность проектов в сфере развития загородного отельного бизнеса в Подмосковье.