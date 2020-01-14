РИАМО - 14 янв. За время новогодних каникул с территории Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров Подмосковья было вывезено более 300 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы УК «Региональный оператор».

«Чтобы перевезти такой объем отходов, к примеру, по железной дороге, понадобилось бы 2,5 тысячи вагонов, а подвижной состав растянулся бы на 35 километров», - говорится в сообщении.

В начале января, по сравнению с декабрем, в данных кластерах увеличилась доля отходов в серых баках, а в некоторых муниципалитетах вывезли в два раза больше. Жители городских округов Истра, Одинцовский и Можайский выбросили больше всех мусора.

Из-за выросшей на компанию нагрузки была выведена дополнительная спецтехника. Усиление потребовалось в Каширском кластере, городских округах Ленинский и Домодедово.

«Чтобы своевременно вывезти ТКО и предупредить образование навалов в праздничные дни, мусоровозы дважды объехали 435 ключевых контейнерных площадок. Кроме того, в зависимости от ситуации оформлялись разовые заявки на вывоз, а также подборы ТКО с контейнерных площадок, где была угроза перенакопления», - добавляется в материале.

Работники обеспечили в праздничные дни соблюдение графика и качество предоставления услуги.