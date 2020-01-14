РИАМО - 14 янв. В 2020 году жилищные субсидии на покупку квартир в Московской области получили 11 семей, которые имеют семь и более детей, а также семьи, в которых родилось сразу не менее трех малышей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Региональная программа предоставляет возможность семьям Подмосковья получить 100% субсидию на приобретение жилых помещений. В округах региона уже начали выдавать сертификаты. Первые многодетные семьи получили субсидии на общую сумму 112 миллионов рублей», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что общий размер финансирования в этом году составляет 150 миллионов рублей, а срок действия свидетельств рассчитан до 20 декабря 2020 года. Это значит, что у счастливых обладателей сертификатов есть возможность спокойно выбрать уютное и удобное жилье.

По ее словам, в этом году программу расширили, и теперь она распространяется не только на семьи, в которых семь и более детей, но и на семьи, в которых родилось одновременно не менее трех малышей.

Обладателями сертификатов стали семьи в Дзержинском, Дмитрове, Коломне, Красногорске, Одинцове, Павловском Посаде, Щелкове, Чехове, Электрогорске.

Кроме того, до 1 апреля сертификаты получат девять семей из городских округов Серпухов, Домодедово, Клин, Красногорск, Пущино, из Сергиево-Посадского, Раменского округов и Дзержинского.