РИАМО - 14 янв. Пожар произошел в гаражах на улице Москворечье в столице, в ходе тушения огня с крыши гаража спасли одного человека, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Улица Москворечье, дом 1. Подразделения оперативно ликвидировали возгорание в четырех гаражах, в ряду стоящих, на площади 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

С крыши гаража спасли одного человека. Информация о пострадавших не поступала.