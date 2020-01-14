РИАМО - 14 янв. С 27 декабря по 9 января на подмосковный портал «Добродел» поступило 10 тысяч жалоб, решены были 4 тысячи обращений, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Активными пользователями портала на новогодних праздниках стали жители Балашихи, Красногорска, Подольска, Мытищ, Химок, Люберец, Одинцовского, Волоколамского и Дмитровского городских округов», - говорится в сообщении.

Чаще всего жители региона писали по вопросам необходимости очистить дороги от снега и наледи, нарушения графика вывоза бытовых отходов. Больше всего подтвержденных решений получили Одинцовский, Волоколамский, Дмитровский городские округа, Мытищи и Дубна.

Портал «Добродел» продолжает оставаться одним из наиболее популярных электронных сервисов в регионе. В настоящее время на нем зарегистрировано 1,6 миллиона человек.