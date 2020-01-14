РИАМО - 14 янв. Посетители отделений «Почты России» в 2019 году приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года, среди участников лотерей выигрыш в размере более 1 миллиона рублей получил 171 клиент, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого стал обладателем более 3 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Счастливые билеты в почтовых отделениях «Почты России» приобретали жители Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Обладателями крупных выигрышей в размере более 500 тысяч рублей стали 362 клиента «Почты России».

По всем лотерейным билетам, распространяемым через «Почту России», общая сумма выигрышей в прошлом году составила более 3,4 миллиарда рублей, а победителями лотерей стали более 22 миллиона человек, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 3 миллиона человек.

В России с 2014 года проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта.

Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» по продаже лотерейных билетов.

Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.