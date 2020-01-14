РИАМО – 14 янв. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о недоработке Госдумы и правительства страны в реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2019 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«План законодательного обеспечения реализации предыдущего послания выполнен только на 81%. Когда мы называем эту цифру, кто-то говорит - ведь она большая. Она действительно большая – 81%. Другие говорят, что мы впервые его выполняем на 81% - раньше было меньше. Но, уважаемые коллеги, необходимо признать, что в оставшихся 19% - нерешенные проблемы людей», - сказал Володин в ходе заседания.

Он подчеркнул, что депутаты должны быть самокритичны и признавать, что пока еще недорабатывают с правительством РФ по вопросу реализации послания главы государства.

По его словам, все задачи, поставленные президентом, нужно исполнять на 100%.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 15 января. Освещать мероприятие будут порядка 900 аккредитованных журналистов.