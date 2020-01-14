РИАМО - 14 янв. В Истре в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» пройдут мастер-классы по китайской живописи в стиле сеи, что в переводе означает «живопись идеи», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«На мастер-классах используются традиционные для китайской живописи материалы - рисовая бумага, тушь, китайские краски и кисти. Стиль, в котором посетители будут работать, носит название сеи», - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса смогут научиться лаконичными и выразительными штрихами изображать самую суть предметов, так как китайская живопись в стиле сеи не подразумевает точных линий. Главное в нем - настроение, эмоциональное состояние художника, где основную роль играют детали, а фактура наносится здесь на полотно прямо тушью.

Стиль сеи не передает в точности форму, но очень ярко выражает суть вещей. Создание произведений не требует много времени, однако оно немыслимо без настоящего мастерства и тонкого восприятия действительности.

Мастер китайской живописи Анастасия Платонова проведет для участников мастер-класс. Она в 2015 году прошла обучение у педагога и художника Ольги Алексеевой - курс традиционной китайской живописи, стили гунби, сеи и пейзаж. Также Платонова посетила несколько мастер-классов у известных художников-акварелистов Андрэ Пеноваца, Константина Стерхова и Ольги Мелиховой. Она принимала участие во многих конкурсах и персональных выставках китайской живописи.