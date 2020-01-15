РИАМО – 15 янв. Президент РФ Владимир Путин в среду обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, оглашение начнется в 12:00 в «Манеже» в присутствии около 1,3 тысячи приглашенных, сообщается на сайте Кремля.

«(Приглашенные – ред.) — члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации», — говорится в сообщении.

Освещать мероприятие будут около 900 аккредитованных журналистов.

В ходе послания Путин, в частности, поднимет проблему снижения доходов.