РИАМО – 14 янв. Опрос жителей России показал, что более половины высказываются за длинные новогодние каникулы в январе, противоположное мнение высказали 33% опрошенных, сообщает kp.ru.

«Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о результатах опроса россиян о длинных новогодних праздниках, а также об отношении граждан к инициативе переносить часть выходных с января на май. По данным опроса, лишаться уже привычных долгих праздников в России не хотят», - говорится в сообщении.

В частности, 51% опрошенных считает, что новогодние каникулы – это здорово, а 33% считают, что их нужно сократить. 3% думают, что нужно перенести выходные с зимы на теплый май.

В этом году россияне на новогодних каникулах отдыхали с 1 по 8 января.