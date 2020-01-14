РИАМО - 14 янв. Правоохранители раскрыли разбойное нападение, преступники похитили 6,5 миллионов рублей у жителя столицы, подозреваемых задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Оренбурга, Санкт-Петербурга и Московской области сотрудники правоохранительных органов поэтапно задержали подозреваемых», - говорится в материале.
Обвиняемыми стали четверо приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 33 лет. Похищенными средствами они распорядились по своему усмотрению.
31-летний потерпевший рассказал, что ехал по МКАД на своем автомобиле. На одном из участков трассы к его машине приблизились две иномарки. Одна из них толкнула авто пострадавшего, а вторая заблокировала движение.
Трое мужчин выбежали из автомобилей и направились к его машине. Они начали угрожать предметами, похожими на топор и пистолет. Злоумышленники выхватили из салона сумку с 6,5 миллионов рублей, после чего скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых заключили под стражу.
Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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