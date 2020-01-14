РИАМО - 14 янв. В 2020 году в Москве «Россети Московский регион» подключат к электросетям 111 домов, которые возводят по программе реновации, совокупная присоединенная мощность составит 58,9 мегаватта, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

«В рамках заключенных договоров энергетики проложат новые кабельные линии напряжением 0,4 и 10 киловольт (кВ) – там, где необходимо, с помощью метода горизонтально направленного бурения реконструируют трансформаторные подстанции или установят новые», - говорится в материале.

Все вышеуказанные объекты будут относиться ко второй категории надежности, а это значит, что в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

«Россети Московский регион» содействуют реализации программы реновации в столице с 2017 года. За этот период к электросетям подключили 41 дом.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в августе 2017 года. В нее вошли более 5 тысяч домов во всех округах Москвы. Благодаря программе 350 тысяч семей, а это более миллиона человек, смогут улучшить жилищные условия.