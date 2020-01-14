РИАМО - 14 янв. В Московском областном театре драмы и комедии проведут четыре программы, составленные из шедевров классической музыки, концерты посвятят 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 16 января в театре стартует восьмой абонемент Московской областной филармонии.

«Четыре программы, составленные из шедевров классической музыки, прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Виктор Луценко», - отмечается в материале.

Первый концерт всецело посвятят юбилею Чайковского. В программе, получившей название «Музыкальная исповедь души», прозвучит музыка из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», а также фрагменты из оперы «Евгений Онегин».

В концерте поучаствуют солисты Московской областной филармонии Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон).

Концерты абонемента также будут проходит в феврале, марте и апреле 2020 года. Так, 20 февраля прозвучит Реквием В.А. Моцарта, 19 марта - Камерная симфония №4 М.С. Вайнберга, Струнный квартет №8 Д.Д. Шостаковича и Сюита в старинном стиле А.Г. Шнитке, а 16 апреля пройдет концерт, вновь посвященный Чайковскому.