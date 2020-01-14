РИАМО – 14 янв. Политик Никита Исаев умер от инфаркта, при этом его можно было спасти, но врачи долго ехали на вызов, сообщила близкий друг Исаева Оксана Мельник.

Исаев скончался в поезде, который следовал из Тамбова в Москву, 16 ноября. Ранее выдвигались разные версии его смерти – предполагалось, что причиной могла стать остановка сердца. Врач скорой помощи Михаил Коневский отметил, что политик, скорее всего, скончался от аневризмы брюшного отдела аорты. В СК РФ начали проверку в связи со смертью Исаева. По данным правоохранительного ведомства, криминала в его гибели не было.

Мельник в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила, что политик умер от инфаркта. По ее словам, Исаева можно было спасти, но врачи ехали слишком долго.

Исаев также был соведущим программы «Внутренняя политика» на Радио «Комсомольская правда». Затем стал ведущим программы «Злая политика».