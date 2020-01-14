РИАМО – 14 янв. Московская область присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег», который пройдет 31 мая 2020 года, участие в нем примут 85 городов страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«31 мая в России пройдет самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Разумеется, Подмосковье и его спортивная общественность не могли остаться в стороне от этого события», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что местом проведения этого забега в регионе выбран Королев, так как город славится давними беговыми традициями. На протяжении 50 лет здесь проходит «Космический марафон», участниками которого становятся представители не одного поколения.

Спортсмены будут стартовать в одно время синхронным стартом вне зависимости от часового пояса города, в котором проводится забег. Каждый участник сможет преодолеть одну из выбранных дистанций протяженностью 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Королев, выбранный площадкой проведения забега в Подмосковье, поборется за звание беговой столицы России, которая будет определена в совокупности трех показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников. Ожидается, что спортивное событие соберет несколько тысяч человек.

«Не сомневаюсь, что полумарафон «ЗаБег» станет ярким спортивным событием в Подмосковье, которое соберет множество единомышленников и любителей здорового образа жизни», – отметил Терюшков.