РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ход строительства пристройки к школе №8 в микрорайоне Кучино Балашихи, к 1 февраля подрядная организация планирует завершить работы по заливке цокольного этажа здания, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с директором школы Тамарой Волошиной, муниципальными депутатами Сергеем Яковлевым и Сергеем Шарапоновым осмотрел строительную площадку и провел рабочее совещание.

«Строительство 4-этажной пристройки к школе №8 на улице Юннатов началось в октябре. Подрядная организация выполняет график – уже залито основание цокольного этажа, до конца месяца строители планируют выйти на перекрытие. Тогда же для заливки последующих этажей будет смонтирован башенный кран», – отметил Ефимов.

Депутат попросил представителя подрядной организации увеличить количество рабочих на последующем этапе работ и выдерживать заданный темп. К 1 февраля подрядная организация планирует завершить работы по заливке цокольного этажа здания.

Представитель подрядной организации Зуфар Исмагилов рассказал, что на объекте задействовано 35 рабочих, работы ведутся в две смены. По контракту ввод здания пристройки в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

По словам Тамары Волошиной, в пристройке на 600 мест помимо дополнительных классов расположатся большой спортивный и актовый залы, пищеблок и теплый переход между старым и новым зданиями. Также на территории учреждения оборудуют новую спортплощадку.

Средства на строительство пристройки выделены из регионального и местного бюджетов.