РИАМО - 14 янв. Для отделки вестибюлей станций московского метро «Авиамоторная» и «Лефортово» столичная фабрика «Фиброль» произвела почти 1 тысячу панелей из инновационного материала - стеклофибробетона - площадью более 2 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Панелями облицованы колонны подземных вестибюлей, кассовых залов и наземный вестибюль.

«Впервые для отделки станций метро в России применяются панели из стеклофибробетона, которые обладают технологичными свойствами по прочности и долговечности», - сказал директор департамента промышленности концерна «Крост» Андрей Сазонов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что инновационный материал изготавливается на московском предприятии при помощи роботов – технология конвейерного производства позволяет обеспечить высочайшее качество изделий.

Он добавил, что роботизация является одним из основных направлений развития современной промышленности и московские производители следуют этому мировому тренду.

При установке панелей применялась технология кронштейнов – панель не соприкасается со стеной, а устанавливается с помощью специальных крепежных систем, оставляя до 10 сантиметров свободного пространства для прокладки коммуникаций.

Такие панели производят с допусками, позволяющими стыковать огромные изделия с практически невидимыми швами. Гидрофобное и антивандальное покрытие позволит сохранить первозданный вид стеклофибробетонных панелей на долгие годы.

«Новый уникальный материал, изобретенный отечественными инженерами и специалистами, изготовленный промышленными роботами, сегодня находит применение на ключевых объектах нашего города. Система установки панелей на железобетонные конструкции прошла все сертификации и проверки», - добавил Сазонов.

Стеклофибробетон – высокотехнологичный материал с высокими показателями пластичности, прочности и устойчивости к внешним воздействиям. Первый раз материал использовали при создании криволинейных форм фасада Ледяной пещеры в парке «Зарядье».