РИАМО - 14 янв. Москвичи теперь могут узнать дату визита специалиста «Мосгаза» по вопросу технического обслуживания внутридомового газопровода, график опубликован на сайте предприятия, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгаза».
«На сайте «Мосгаза» обновлен график ТО внутридомового газопровода в жилых домах города Москвы на 2020 год», — говорится в сообщении.
Графики составлены для каждого административного округа Москвы, также для каждого округа указаны контактные телефоны. Кроме того, быстро узнать дату посещения дома специалистом «Мосгаза» можно через строку поиска: указав улицу и дом, пользователь сможет увидеть дату и контактный телефон.
В 2020 году капитальный ремонт систем газоснабжения планируют провести почти в 500 домах столицы – системы газоснабжения обновят для 30 тысяч квартир. Это улучшит уровень безопасности и надежности внутридомовых газопроводов. Менять будут те газовые сети, которые эксплуатируются более 30 лет.
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