РИАМО - 14 янв. Со старта столичной программы реновации под заселение жителям переданы 49 домов, более 13 тысяч москвичей уже получили квартиры, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что всего с начала реализации программы реновации в мегаполисе построили 52 дома.

«В настоящее время начато переселение 22,3 тысячи жителей, из них более 13 тысяч участников программы уже получили новые квартиры», – сказал Хуснуллин.

По его словам, перед Новым годом в городе были переданы под заселение два дома по реновации по адресам: улица Борисовские Пруды, дом 7, корпус 2, Дмитровское шоссе, дом 167, корпус 4А.