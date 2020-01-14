РИАМО – 14 янв. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев помог бизнесмену из Серпухова получить оплату по выполненному контракту, говорится в сообщении пресс-службы регионального бизнес-омбудсмена.

С неоплатой муниципального контракта на сумму почти в 1,5 миллиона рублей столкнулся серпуховской предприниматель. Фирма своевременно и в полном объеме провела работы по перепланировке нежилого помещения, но денег за выполненную работу не получила.

«Генеральный директор компании обратился за защитой своих прав и законных интересов к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Рассмотрев материалы дела, бизнес-омбудсмен направил обращение в Главное контрольное управление Московской области для проведения проверки», – говорится в сообщении.

По результатам проверки перед компанией погасили задолженность в полном объеме.

В 2019 году благодаря вмешательству регионального бизнес-омбудсмена перед предпринимателями области была погашена задолженность на сумму, превышающую 35 миллионов рублей.