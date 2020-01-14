РИАМО - 14 янв. В Серпухове подрядчиком на строительство общеобразовательной школы на улице Юбилейная в микрорайоне Ивановские дворики стало ООО «Воздвижение» по итогам проведения аукциона, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В новом современном здании школы будут обустроены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, помещения для занятий творчеством и спортом. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект постоят с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Планируется, что в 2021 году строительство завершат и объект образования введут в эксплуатацию. Открытие школы позволит устранить проблему второй смены в округе.

Возведение здания ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.