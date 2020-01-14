РИАМО - 14 янв. По итогам конкурса заключен контракт на строительство съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский Новомосковского административного округа столицы, говорится в сообщении Ксения Корнеева

«Съезд с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский Новомосковского административного округа будет построен во втором полугодии 2022 года», - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, съезд построят в рамках проекта строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Возведением нового съезда займется АО «Московская инженерно-строительная компания». Контракт обошелся в 1,469 миллиарда рублей. Основную часть работы подрядчик должен будет завершить в срок не более 20 месяцев.

В рамках проекта построят правоповоротный съезд с устройством путепровода тоннельного типа с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова, а также обустроят боковой проезд Киевского шоссе.

Также будут возведены левоповортный съезд от метро «Румянцево» на Киевское шоссе и левоповоротный съезд с Родниковой улицы на боковой проезд Киевского шоссе. Строителям предстоит оборудовать сеть дорожной канализации и переустроить водопровод, сети связи, электрические сети и высоковольтные линии электропередач.

Кроме того, в рамках реализации проекта проведут комплексное благоустройство прилегающих к съезду территорий, обустроят остановку общественного транспорта.

«На период строительства бокового проезда, съездов и тоннелей предусматривается строительство временных дорог», - заключается в материале.