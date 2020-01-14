РИАМО - 14 янв. В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» к 160-летию Антона Чехова организуют целый ряд мероприятий — конкурс чтецов, научную конференцию, премьерный показ спектакля и заседание попечительского совета, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 24 по 28 января пройдет юбилейная международная научная конференция «Чехов: тексты и контексты», участие в которой примут более 70 ученых. Конференция соберет представителей России, Украины, Болгарии, Хорватии, Израиля, США, Франции, Испании, Греции.

«Тематика юбилейной конференции заявлена максимально широко, с тем чтобы объединить исследователей, получить объективный срез современного состояния отечественного и зарубежного чеховедения, очертить круг актуальных проблем, представить существующие исследовательские подходы и обозначить перспективные направления в изучении чеховского наследия», - отмечается в материале.

Уже с 26 по 29 января в музее-заповеднике пройдет X международный конкурс чтецких работ имени Антона Чехова. Это ежегодный конкурс, который собирает молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран.

«Отборочные туры пройдут в несколько этапов в Москве (конференц-зал гостиницы «Наследие»), а кульминацией станет гала-концерт с награждением лауреатов в музее-заповеднике «Мелихово» в день рождения писателя (29 января в 15:00), где для участников организуют культурную программу и экскурсии по музею», - добавляется в материале.

Тема конкурса в текущем году — «Антон Чехов и Иван Бунин». В 2020 году исполняется 160 лет со дня рождения Чехова и 150 лет со дня рождения Бунина. Всего на конкурс чтецов было подано 66 заявок. Участие в нем примут представители России, Молдавии, Казахстана, Белоруссии.

26 января в 17:00 в музее-заповеднике пройдет премьерный показ спектакля Мелиховского театра «Черный монах». Его режиссером выступил Рустем Фесак, а в основу лег чеховский текст.

«Черный монах» считается одним из самых сложных произведений Чехова. В нем множество вопросов без ответов и неудобных тем, затрагивающих глубоко личное в каждом. Тем не менее, режиссеру удалось сделать спектакль для широкой публики, грамотно расставив акценты и развернув перед зрителем объемную человеческую трагедию – одаренного творца в мире подорванных основ», - отмечается в сообщении.

29 января в стенах музея-заповедника состоится заседание нового состава попечительского совета учреждения, в рамках которого подведут итоги 2019 года, а также обсудят вопросы создания новых туристических маршрутов и взаимодействия с городским округом.