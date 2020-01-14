РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. Горячую воду и тепло вернули в дома северо-восточной части микрорайона Климовск Подольска после устранения последствий аварии, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

Весенняя часть микрорайона Климовск во вторник утром, осталась без горячей воды, также там снизили параметры тепловой энергии. Причиной стало отключение электроэнергии на котельной КСПЗ. Восстановить подачу тепла и воды обещали до вечера вторника.

«Горячая вода и тепло уже есть во всех многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск», – сказал сотрудник.