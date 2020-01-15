РИАМО - 15 янв. В рамках экоакции «Подари своей елке вторую жизнь», которая стартует в Подмосковье в среду, начнет работать более 300 специализированных пунктов приема елок во всех городах региона, сдать новогоднее дерево на переработку можно будет до 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Важно, что собранные хвойные деревья в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь» будут напрямую отправлены на вторичную переработку и в дальнейшем преобразованы в щепу, которая пойдет на компост для посадки новых елей в ежегодной акции Подмосковья «Посади свое дерево», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он уточнил, что в экоакции может принять участие не менее 50 тысяч человек.

По его словам, жители региона также могут привозить свои новогодние деревья в пункты сбора отходов для вторичной переработки «Мегабак» в Рошале и Балашихе, которые были открыты в конце прошлого года.

Данная акция поможет жителям Московской области правильно утилизировать елки, чтобы деревья не выкидывали на придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы.

Также акция оказывает содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья, ведь щепа после переработки деревьев будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, которые используют при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

В Московской области работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов. Они перерабатывают «чистые» отходы (пластик, стекло, бумагу, металл, текстиль и так далее).

На сегодняшний день в регионе на вторичную переработку идет около 1 миллиона тонн твердых отходов.

Ранее на официальном портале правительства Московской области опубликовали интерактивную карту площадок для сдачи на переработку живых новогодних елей. Для каждого пункта на карте указаны адрес, контактный телефон и даты, когда работает площадка. Всю эту информацию можно получить, нажав на отметку на карте.