РИАМО – 14 янв. Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление земли под строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Авдотьино Богородского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В деревне Авдотьино Богородского городского округа скоро появится свой врач – земельный участок площадью 0,2 гектара предоставлен в безвозмездное пользование министерству строительного комплекса Московской области для строительства фельдшерско-акушерского пункта», – отмечается в материале.

Новый ФАП будет обслуживать не только Авдотьино, но и близлежащие 10 деревень. Всего медуслуги станут доступны для 1,5 тысячи взрослых и более 200 детей. Это будет уже 15-й фельдшерско-акушерский пункт в Богородском округе.

Строительство пункта ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». ФАП планируют открыть уже в 2020 году.