РИАМО - 14 янв. В 2020 году Подмосковье планирует достигнуть показателя доли городов с комфортной средой в 84%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В конце прошлого года Минстрой России опубликовал показатели комфортности 1 тысячи городов РФ. Кроме того, федеральное министерство подвело итоги Всероссийского конкурса на лучшие города по качеству жизни. Множество городов Подмосковья удостоились высокой оценки.

«Если мы говорим об индексе качества городской среды <…>, по оценке Минстроя РФ, то Московская область занимает третье место среди субъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. Также <...> 53 города были оценены как города с комфортной городской средой», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди крупных городов Подмосковья (население – 250-500 тысяч человек) лидерами по качеству городской среды стали Химки, Балашиха, Подольск, среди больших городов (100-250 тысяч человек населения) – Реутов, Красногорск Одинцово, среди средних городов (50-100 тысяч человек населения) – Видное, Лобня, Фрязино. Среди малых городов с 25-50 тысячами человек населения – Истра, Можайск, Котельники, с 5-25 тысячами человек населения – Талдом, Пересвет, Звенигород.