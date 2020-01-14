РИАМО - 14 янв. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор планирует провести поединок с обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым, бой ирландец планирует организовать в Москве, сообщает Газета.ru.

«Хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве. Это должно случиться. Я был в Москве. Это прекрасный город. Россия — прекрасная страна. Я очень впечатлен ею», - сказал Макгрегор.

Первая встреча бойцов на турнире UFC 229 в октябре 2018 года закончилась победой Нурмагомедова. Он выиграл встречу в четвертом раунде.