РИАМО - 14 янв. В Дубне выдали разрешения на ввод в эксплуатацию домов № 5, 6, которые расположены в жилом квартале С-5 на улице Макаренко, они обеспечат новыми квартирами более 200 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На данный момент министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов 5 и 6 ЖК «Макаренко». 234 гражданина в ближайшее время смогут въехать в свои квартиры», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Жилой комплекс начал строиться в 2013 году. Застройщиком выступил ООО «Солидстройгрупп». Первоначальный срок сдачи жилого комплекса в эксплуатацию был запланирован на 2015 год. Из-за недостаточного финансирования он был не соблюден.

Строительство остановилось в июне 2017 года, а в декабре правительством Подмосковья был привлечен инвестор ГК «ПИК». Возведение объекта возобновилось в марте 2018 года.