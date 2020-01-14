РИАМО – 14 янв. Минимальная температура в крещенскую ночь в Подмосковье может составить минус 6 градусов, в столице – минус 3 градуса, примерно такой же ночь на Крещение была в 2002, 2003 и 2015 годах, сообщается на сайте «Метеовести».

За последние 50 лет крещенские ночи были теплыми в 64% случаев. Самой теплой ночь на Крещение была в 2007 году, тогда воздух прогрелся до +3,6 градуса. В 2006 году в столице была самая холодная крещенская ночь – ударили морозы в -30,8 градуса. Всего холодных крещенский ночей в Москве было 36%, преимущественно они наблюдались в конце ХХ века.

«Аномально теплая зима 2019-2020 годов сохранит свои тенденции и на Крещение. Мы ожидаем, что Московский регион окажется под влиянием антициклона в зоне облачной с прояснениями погоды и с низкой вероятностью осадков. В такой ситуации в ночные часы температура воздуха в Москве опустится до минус 1-3 градусов, а по области до минус 6», – говорится в сообщении.

Примерно такой же ночь на Крещение была в 2002, 2003 и 2015 годах. В прошлом году минимальная температура в крещенскую ночь составила -6,8 градуса.