РИАМО - 14 янв. Минувшей ночью в Московской области прошел снег с дождем, от гололеда дворы региона обрабатывали 22,5 тысячи дворников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства ЖКХ Подмосковья.

«Ввиду прогнозируемого гололеда в ночь с 13 на 14 января 2020 года органами местного самоуправления с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций <…> проведена превентивная обработка 15,74 миллиона квадратных метров (дворовых территорий – ред.)», - говорится в сообщении.

Для очистки дворов от снега и наледи задействовали 22 543 дворника и 1 832 единицы спецтехники. Они очистили 23,11 миллиона квадратных метров территории, также 23,64 миллиона квадратных метров обработали реагентами.

Кроме того, работники провели уборку элементов в 12 535 дворах (89%). В рамках работ убрали также 11 861 проезд, 12 103 тротуара, 11 529 детских игровых площадок.

В мобильном приложении по контролю уборки во дворах выполнено 35 493 задания (84%).