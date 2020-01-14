РИАМО - 14 янв. Осужденный за взятки экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко подрался в колонии, по факту конфликтной ситуации начата проверка, сообщает kp.ru.

«Девятого января между двумя осужденными, отбывающими наказание, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», - сказал представитель ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия.

Он уточнил, что драку разняли, а пострадавшему оказали медпомощь. По факту конфликтной ситуации начата проверка.

Конфликт произошел из-за того, что один из осужденных, имеющий пониженный социальный статус, подсунул Захарченко свои ботинки, а затем заявил, что последний взял их без спроса.

Захарченко задержали в 2016 году по подозрению в коррупции. Широкий резонанс дело получило после сообщения об обнаружении его склада почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Захарченко приговорили к 12 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.