РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. Ученики школы №14 подмосковных Люберец изучили ситуации, влияющие на безопасность на дорогах в зимний период, говорится в сообщении Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

Во вторник исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Беловодский совместно с сотрудниками ГИБДД организовал и провел акцию «Безопасное участие в дорожном движении» для учащихся начальных классов Томилинской школы №14.

«Учащиеся школы №14 повторили правила безопасного перехода проезжей части, изучили ситуации, влияющие на безопасность в зимний период. Основное внимание детей было акцентировано на необходимости размещения на верхней одежде световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость пешехода на дороге в темное время суток. С помощью тематической презентации школьники узнали о защитных свойствах таких элементов, их разновидностях, а также о том, как проверить качество световозвращающих изделий с помощью телефона», – говорится в сообщении.

В завершение акции школьникам показали тематические видеоролики и вручили полезные подарки в виде памятки «Безопасное участие в дорожном движении» со световозвращающей наклейкой.