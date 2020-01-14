РИАМО – 14 янв. Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов умер в возрасте 70 лет, сообщает Газета.ru.

У Богданова за плечами была большая карьера, за которую он обучил многих талантливых и всемирно известных спортсменов.

«За свою карьеру он воспитал таких спортсменов, как главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева, чемпионов мира Петра Милорадова и Виталия Чернышова, а также чемпиона Европы и мира по летнему биатлону Ивана Богданова», - говорится в материале.

Также Богданов был тренером победителя этапа Кубка мира Олега Завьялова.