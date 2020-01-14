РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 янв. Свыше 115 тысяч человек прошли обследование в консультативно-диагностическом центре Московского областного онкологического диспансера в Балашихе в минувшем году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник в администрации горокруга состоялось оперативное совещание главы Балашихи Сергея Юрова. В нем приняли участие сотрудники администрации Балашихи, представители МЧС, МВД, прокуратуры, совета депутатов, общественной палаты, а также здравоохранения округа.

«Количество пациентов, которое прошло через наш консультативно-диагностический центр Московского областного онкологического диспансера в 2019 году, составило более 116 тысяч человек. Это около трети от тех пациентов, которые стоят на диспансерном наблюдении в Московской области. Всего у нас их около 250 тысяч», – сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

Он добавил, что в 2020 году планируется приступить к строительству нового хирургического корпуса медучреждения. Проект проходит государственную экспертизу.

Также в 2020 году в городском округе планируется начать строительство новой Балашихинской областной больницы в микрорайоне Ольгино со стационаром на 1080 коек.