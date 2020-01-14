РИАМО - 14 янв. В 2019 году в столице построили 20 детских дошкольных образовательных учреждений более чем на 2,7 тысячи мест за счет внебюджетных источников, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Самым большим детсадом, который был построен на средства инвесторов, стало ДОУ на 350 мест, которое появилось на 3-й Нововатутинской улице в поселении Десеновское в ТиНАО. Его площадь составляет без малого 5 тысяч квадратных метров», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в тройку самых больших детсадов входят ДОУ на 305 мест, построенное на улице Александры Монаховой в Коммунарке, площадью 5,7 тысячи квадратных метров и ДОУ, который появился на Сельскохозяйственной улице в районе Останкинский, рассчитанное на 225 мест, а его площадь составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

По словам Левкина, то, что в столице максимально привлекаются внебюджетные средства для строительства социальных объектов, соответствует лучшим мировым практикам и ставит Москву в один ряд с динамично развивающимися мегаполисами мира.

«Мы уже добились неплохих результатов. Так, согласно исследованию международной консалтинговой компании BCG «Оценка сбалансированности развития Москвы», которое было представлено на Московском урбанистическом форуме, средняя пешеходная доступность социальной инфраструктуры составляет около 7,5 минут», - отметил Левкин.

Он уточнил, что Москва опережает Лондон и Нью-Йорк по таким типам социальной инфраструктуры, как школы, детские сады. Также строительство социальных учреждений за счет внебюджетных средств говорит о комфортных условиях для бизнеса и для инвестиций.

«Таким образом, мы решаем сразу две задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным – создание благоприятного инвестиционного климата в городе и формирование новой городской среды - комфортной и дружелюбной по отношению к жителям», - отметил Левкин.

Всего в прошлом году в столице построено около 60 различных социальных объектов, в том числе: 31 детский сад, восемь школ и блоков начальных классов, семь лечебных учреждений, а также 15 спортивных объектов. При этом 90% от общего объема ввода построено за счет внебюджетных средств.

Выступая в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что объем инвестиций в экономику столицы вырос на 70% за последние семь лет и сегодня составляет почти 2 триллиона рублей.