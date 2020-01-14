РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 янв. В городском округе Балашиха определили три официальных места для купаний на праздник Крещения Господня вечером 18 января, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В Балашихе определено три места для купаний – правый берег реки Пехорки на территории, прилегающей к водно-спасательному посту МБУ «Центр ГОЧС» у дома №2 по улице Солнечной, озеро в микрорайоне Заря и купель в храме святителя Николая Чудотворца в Новом Милете. Жителям Балашихи обеспечат безопасность во время купаний на праздник Крещения Господня», – говорится в сообщении.

Для контроля за подготовкой к проведению мероприятия была создана рабочая группа во главе с заместителем главы администрации Балашихи Олегом Бурлиным. По словам директора центра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Балашихи Дамира Гатаулина, безопасность будет обеспечена спасателями на всех местах проведения купаний.

«На каждой точке будет дежурить бригада от 6 до 10 человек, а также кареты скорой помощи и врачи. Кроме того, силами полиции будет организована охрана общественного порядка, а вся информация о проведении мероприятия будет сообщаться оперативному дежурному», – пояснил Гатаулин.

На всех точках проведения крещенских купаний для жителей Балашихи будут работать пункты продажи горячих безалкогольных напитков и хлебобулочных изделий.

Крещенские купания – народная традиция, связанная с окунанием в прорубь, купель или открытый водоем на православный праздник Крещения Господня, который отмечают 19 января. В этот день совершаются особое богослужение и освящение воды, после чего верующие троекратно погружаются в нее, произнося молитву.