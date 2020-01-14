РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. Показ детского художественного фильма «Эльф» состоится 18 января в культурно-просветительском центре Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Кинопоказ организован в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Юные люберчане приглашаются на показ детского художественного фильма «Эльф». Жанр фильма – семейная комедия, которую создал режиссер Джон Фавро. Премьера состоялась в 2003 году. Герой кинокартины – мальчик из детского приюта, который спрятался в мешке Санта-Клауса и таким образом очутился на Северном полюсе», – говорится в сообщении.

Начало в 10:00. Мероприятие пройдет по адресу: проспект Гагарина, дом №19.

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