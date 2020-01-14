РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 янв. Корейскую национально-культурную автономию создали в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте администрации городского округа.

Во вторник в Мытищах прошло учредительное собрание по созданию местной Корейской национально-культурной автономии. В ходе собрания председателем организации единогласно была избрана жительница города Светлана Степанова, а также был утвержден устав автономии городского округа Мытищи.

«Мы хотим досконально изучить откуда мы, кто мы такие, наши национальные традиции, историю, особенности кухни – все о Корее. Основная идея – передать эти знания молодежи, которая будет продолжать нести наши традиции в массы», – сказала Степанова.

Она также добавила, что члены Корейской национально-культурной автономии с удовольствием будут принимать участие в городских праздниках и фестивалях, среди которых уже полюбившийся жителям городского округа фестиваль «Дружба народов».

В городском округе Мытищи уже действуют семь национально-культурных автономий: Татарская, Еврейская, Мордовская, Азербайджанская, Армянская, Таджикская и Мытищинское хуторское казачье общество.