РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 янв. Бесплатное обследование на выявление рака шейки матки могут пройти жительницы Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Рак шейки матки составляет около 15% среди всех злокачественных поражений женской репродуктивной системы. Всех жительниц города на данное обследование приглашают в кабинеты акушерско-гинекологического отделения», – говорится в сообщении.

Кроме цитологического мазка можно сдать более информативный анализ – жидкостную цитологию. Регулярная сдача анализов раз в год позволяет своевременно выявить заболевания, которые могут привести к развитию рака шейки матки.

«Несмотря на доступность скрининг-анализа на раннее выявление заболеваний, приводящих к раку шейки матки, охват обследования населения города Котельники в 2019 году составил 68%», – заключается в материале.