РИАМО - 14 янв. Пешеходный тоннель для транзитного прохода через железную дорогу и выхода на улицы Герасима Курина и Тарутинская, а с другой стороны – на Кутузовский проспект открылся на новом строящемся остановочном пункте МЦД-1 Славянский Бульвар Белорусского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Не выходя на улицу, из тоннеля можно спуститься на станцию метро «Славянский Бульвар».

«В настоящее время строители продолжают отделочные работы в подземном вестибюле, где будут расположены билетные и турникетные зоны, лифты и эскалаторы для подъема на платформы к поездам МЦД-1 и пригородным электричкам», - говорится в сообщении.

Сейчас параллельно идет строительство двух пассажирских платформ, а также ведется монтаж навеса. Завершить возведение остановочного пункта планируют во втором квартале 2020 года.

Когда состоится открытие станции МЦД Славянский Бульвар, у пассажиров появится еще один остановочный пункт, интегрированный с метрополитеном, что позволит сократить поездку и строить новые маршруты, минуя центр города.

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