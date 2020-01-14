РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. В Культурно-досуговом центре «Октябрьский» подмосковных Люберец 16 января пройдет танцевальный мастер-класс «Русский стиль», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Занятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Мастер-класс проведут сотрудники КДЦ «Октябрьский» Мария Лукина и Светлана Смирнова. На уроке будут рассмотрены основные позиции ног и рук в русском народном танце, а также танцевальные схемы: корзинка, карусель, звездочка. Танцы – это отличное хобби, которое не только интересно, но и очень полезно для здоровья. Участники мастер-класса лучше узнают друг друга и, возможно, найдут друзей по интересам», – говорится в сообщении.

Урок начнется в 13:00. В нем могут принять участие все желающие в возрасте от 7 лет.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.