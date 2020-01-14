РИАМО - 14 янв. Жителей Подмосковья предупредили, что в обороте была выявлена фальсифицированная молочная продукция, производителем которой является ИП Шуков С.Х. из Кабардино-Балкарской Республики, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данному факту управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике проведены контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых было установлено, что ИП Шуков С.Х. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксан, улица Катханова, дом 12А, отсутствует. Также в связи с отсутствием уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике установить фактический адрес производства невозможно», — говорится в сообщении.

Для установления фактического адреса производства и принятия соответствующих мер данная информация направлена в следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике и в ИФНС №2 по Нальчику.