РИАМО – 11 янв. На следующей неделе в столице ожидается температура выше климатической нормы, в четверг может быть побит рекорд, сообщает РИА Новости.

«В понедельник ожидается плюс один — плюс три градуса, и о рекорде мы в этот день не говорим, хотя все это сильно выше нормы», — рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что во вторник ожидается ноль — плюс два градуса.

«В четверг вполне возможно, что мы побьем рекорд, он составляет плюс 3,1 градуса», — отметил синоптик.

Ранее синоптики пообещали похолодание в ночь на воскресенье. Ожидается до минус восьми градусов.