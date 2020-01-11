РИАМО - 11 янв. Для обеспечения безопасного и бесперебойного транспортного сообщения на дороги Подмосковья вывели свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники и более 2 тысяч рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На муниципальной и региональной дорожной сети проводится обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части, а также посадочных площадок и тротуаров», — говорится в сообщении.

В случае необходимости будет задействована дополнительная дорожная техника.

Целый день в субботу в Московской области шел снег, 16 миллиметров осадков метеорологи зафиксировали в Наро-Фоминске. Из-за погодных условий МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение.

Водителям на дорогах Подмосковья необходимо быть крайне внимательными и не совершать опасных маневров из-за снега и гололедицы.