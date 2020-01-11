РИАМО - 11 янв. Следователи проводят проверку по факту смерти двух мальчиков 5 и 8 лет, которые провалились под лед в искусственном пруду в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел в селе Сынково городского округа Подольск.

«Дети вместе с мамой находились в гостях у родственников. Во время прогулки по территории частного домовладения мальчики провалились под наледь, которой был покрыт искусственный пруд», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые опрашивают родителей и родственников погибших детей.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

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