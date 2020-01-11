РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В ДТП с иномаркой и маршруткой в Подольске пострадала 56-летняя женщина, у нее открытый перелом носа, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы УМВД России по Подольску.

В субботу в 16:25 в микрорайоне Климовск Подольска на улице Индустриальная, дом 5 произошло встречное столкновение автомобиля Renault и маршрутного транспортного средства «Газель». Всего в «Газели» находилось девять человек вместе с водителем.

«Водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по улице Индустриальной, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении маршрутным такси №29. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса 1964 года рождения, которая госпитализирована в ПЦГБ с открытым переломном носа», - сказала собеседник агентства.

По ее словам, водитель маршрутного такси 1993 года рождения не справился с управлением.