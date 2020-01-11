РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В подмосковном Подольске управляющая компания покрасила все лифты в 10-подъездном доме на улице Юбилейная и приступила к работам в соседнем доме, сообщается в группе «МУП «Водоканал» город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая компания МУП «Водоканал» покрасила лифты во всех 10 подъездах дома №13А на улице Юбилейная. На данный момент покраска лифта происходит в доме № 3, корпусе 2 на той же улице», - говорится в сообщении.

Постепенно в течение 2020 года все кабины лифтов во всех домах приведут в порядок.