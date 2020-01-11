РИАМО - 11 янв. На смену снегопадам в столицу и Московскую область придут морозы, ночь на воскресенье может стать одной из самых холодных с начала января, сообщается на сайте «Метеовести».

«Предстоящая ночь станет одной из самым холодным с начала января. К утру воскресенья в Москве похолодает до минус 4-6 градусов, а по области местами до минус 8-9 градусов», — говорится в сообщении.

Синоптики также предупредили о гололеде и сложной ситуации на дорогах.

Целый день в субботу почти во всем Московском регионе идет снег. По данным на 18:00, снегопад принес в столицу 5 миллиметров осадков, а по области в осадкомеры метеорологов попало до 16 миллиметров влаги (Наро-Фоминск).

Из-за погодных условий МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение.