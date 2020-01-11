РИАМО - 11 янв. В селе Сынково городского округа Подольск двое детей вышли на лед искусственного пруда и провалились в воду, оба ребенка погибли, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Двое малолетних детей без присмотра вышли на неокрепший лед и провалились. По приезду спасателей их обнаружили без признаков жизни», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел на территории частного дома, где находится искусственный пруд размером 7 на 10 метров. Глубина водоема составляет два метра.

По информации пресс-службы администрации городского круга, дети приехали из Москвы в село на каникулы к бабушке и дедушке.

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